Assim como em 2023, Galoppo deve começar o Paulistão brigando pela titularidade no São Paulo

Faltam 1??8?? dias para o reencontro com a #TorcidaQueConduz!

?? Quem também é #TricolorDesdeSempre e está com saudades de ver o São Paulo na nossa casa?!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/lyjcwr4F7F

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 2, 2024

O meia esteve entre os 11 iniciais em todos os jogos a partir da oitava rodada. Para seu azar, saiu lesionado do confronto contra o Água Santa pelas quartas de final, disputado em março, em que o São Paulo foi eliminado no Allianz Parque. Galoppo sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não entrou em campo desde então.