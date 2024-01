Antônio Carlos admite expectativa após retorno ao Fluminense: "Espero dar alegrias à torcida"

O zagueiro Antônio Carlos foi o único reforço confirmado pelo Fluminense até o momento para a disputa da temporada 2024. O defensor já iniciou a pré-temporada visando o início do Campeonato Carioca.

Antônio Carlos é cria das categorias de base do Fluminense e retornou ao clube para sua segunda passagem. O jogador admitiu a expectativa em voltar a vestir a camisa tricolor.

"A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz por estar de volta onde tudo começou, no Fluzão. Queria muito desde o meio do ano ter voltado. Infelizmente aconteceram algumas coisas. Vim pra somar com o professor Diniz e meus companheiros. Estou feliz em vestir as três cores mesmo. Espero dar alegrias à torcida e ser um ótimo ano para todos os tricolores", disse à Flu Tv.