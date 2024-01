Xavi comenta sobre inscrição de Vitor Roque na La Liga: "Me dizem que é questão de horas"

No dia 25 de dezembro, o Barcelona anunciou oficialmente em suas redes sociais a contratação do jovem brasileiro Vitor Roque, de 18 anos.

No entanto, apesar de já treinar com o elenco, não é garantido de que a jovem promessa seja relacionada pelo treinador Xavi para o jogo diante do Las Palmas, que acontece nesta quinta-feira, válido pela La Liga.

"O processo de inscrição ainda está pendente, espero que ele esteja na lista de convocados, me dizem que é questão de horas", revelou Xavi na coletiva de imprensa.