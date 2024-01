Volta aos treinos? Gabigol posta foto da sala de musculação do Flamengo e animas as redes

Grande sonho do Corinthians para 2024, Gabigol dá sinais de muito empenho para recuperar sua melhor forma física. Na manhã desta quarta-feira, o jogador animou as redes sociais, deixando a entender que voltou aos trabalhos antes da reapresentação do seu atual clube, o Flamengo.

Gabigol publicou uma foto dentro do Ninho do Urubu, com uma imagem da sala de musculação. Nas redes sociais, o atacante já vinha mostrando imagens de trabalhos físicos no período de férias.

Foto: Reprodução