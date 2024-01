Talleres adota cautela, mas transferência de Garro para o Corinthians não deve melar

Augusto Melo, aliás, não poderia ter firmado o vínculo uma vez que ainda não havia tomado posse da presidência do Corinthians. Com o novo dirigente no poder, o negócio deve ser confirmado pelo Talleres nos próximos dias.

A compra de Garro gira em torno dos U$ 6 milhões (R$ 29 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor será parcelado em três anos. O acordo ainda inclui dois amistosos entre as equipes, sendo um no Brasil e outro na Argentina. Ainda não há data marcada para as partidas.

Além de Garro, o Corinthians já anunciou as contratações do lateral Diego Palacios e do volante Raniele, que estava no Cuiabá. Em breve, o Timão deve oficializar as chegadas do lateral esquerdo Hugo e do zagueiro Félix Torres.