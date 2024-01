São Paulo confirma reapresentação do elenco para sábado

Boninho terceiriza escolha do elenco do BBB 24

Na reapresentação, Dorival Júnior já deve contar com os novos reforços: os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla e o atacante Erick. Entre os emprestados, haverá o retorno do meia-atacante Nikão. que estava no Cruzeiro.

Em contrapartida, haverá duas baixas de peso em relação ao grupo de 2023. O zagueiro Beraldo foi negociado com o Paris Saint-Germain, enquanto o lateral Caio Paulista encerrou o período de empréstimo e deve fechar com o rival Palmeiras.

O primeiro jogo oficial do São Paulo será no dia 20 de janeiro. Na estreia do Paulistão 2024, o Tricolor enfrenta o Santo André, no Morumbi.