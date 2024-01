Santos x Remo: veja onde assistir e informações do jogo válido pela Copinha 2024

O Santos conta com Orlando Ribeiro no banco de reservas. Dentro de campo, uma das esperanças é o meio-campista Miguelito. O boliviano é uma das grandes promessas das categorias de base alvinegra.

Além disso, José Renato Quaresma assume o posto de diretor de futebol. Ele trabalhará ao lado do coordenador Gustavo Ferreira e do coordenador técnico e ex-atleta do clube, Rodrigão.

Antes da estreia na Copinha, a garotada do Santos recebeu um apoio do presidente Marcelo Teixeira. O mandatário foi CT Rei Pelé e, em papo com o elenco sub-20, destacou a importância da competição para os Meninos da Vila.

"Quando vocês entrarem em campo, as atenções do Brasil e do mundo estarão para vocês, independentemente do momento do Santos no profissional", afirmou o dirigente, citando a recente queda do Peixe para a Série B do Brasileirão.