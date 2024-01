Roma vira contra a Cremonese e avança para as quartas de final da Copa da Itália

Nesta quarta-feira, a Roma venceu a Cremonese por 2 a 1 e se classificou para as quartas de final da Copa da Itália. Tsadjout abriu o placar para a equipe visitante. Lukaku e Dybala viraram o jogo para os donos da casa.

Com a classificação, a Roma agora espera pelo seu adversário na próxima fase do torneio. Pelo Campeonato Italiano, a equipe recebe a Atalanta no próximo domingo.

Já a Cremonese segue em busca do retorno à elite. A equipe volta a campo no dia 14 de janeiro, contra o Cosenza Calcio, pela segunda divisão do futebol italiano.