Reforço do São Paulo, Damián Bobadilla desembarca no Brasil

Damián Bobadilla, um dos reforços do São Paulo para 2024, desembarcou no Brasil nesta quarta-feira. O meio-campista paraguaio iniciará os trabalhos de pré-temporada junto ao restante do elenco a partir do próximo sábado.

O Tricolor Paulista divulgou o desembarque de Bobadilla através de suas redes sociais. O jogador de 22 anos pertencia ao Cerro Porteño, do Paraguai, e custou 3 milhões de dólares aos cofres do clube, cerca de R$ 14,8 milhões, referentes a 60% dos direitos econômicos do atleta.