Portuguesa anuncia a contratação do experiente Giovanni Augusto para a disputa do Paulistão

Na tarde desta quarta-feira, a Portuguesa anunciou em suas redes sociais a contratação do experiente meio-campista Giovanni Augusto, de 34 anos, para a disputa do Campeonato Paulista 2024.

No currículo, o jogador soma algumas conquistas, entre elas o Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 pelo Vitória e a Série A do Brasileirão em 2017 com o Corinthians. Além deles, o meia também defendeu outros clubes brasileiros, como Vasco, Atlético-MG, Coritiba, Náutico e Criciúma.