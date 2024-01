Panam Sports retira os Jogos Pan-Americanos de 2027 de Barranquilla

Confira o comunicado na íntegra:

A Panam Sports informa ao público que seu Comitê Executivo decidiu por unanimidade transferir a sede dos XX Jogos Pan-Americanos para a cidade de Barranquilla, na Colômbia.

A resolução foi tomada após inúmeras quebras de contratos atuais.

De referir que no dia 19 de outubro, numa reunião em Santiago do Chile e após receber uma carta oficial das autoridades colombianas datada de 25 de outubro, Barranquilla solicitou uma prorrogação dos prazos para poder cumprir o contrato. A proposta foi aceita pela Panam Sports, com nova data de 30 de dezembro de 2023 e 30 de janeiro de 2024.

No entanto, dada a falta de resposta após o término do novo prazo, o Comitê Executivo do Panam Sports, em 3 de janeiro de 2024, tomou a firme determinação de retirar o direito de ser a cidade-sede do evento continental em 2027.

A Panam Sports lamenta profundamente esta situação, mas a decisão foi tomada pensando no futuro do maior evento multiesportivo das Américas e nos atletas do continente.