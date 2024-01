Palmeiras x Queimadense-PB: confira informações e onde assistir ao jogo da 1ª rodada da Copinha

Durante a preparação a equipe comandada por Lucas Andrade realizou um jogo-treino com o Cuiabá, que terminou empatado por 2 a 2. O último treino antes da estreia foi feito na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol.

Neste ano, o atacante Wesley, destaque na equipe sub-15, fará sua estreia na Copinha, sendo o mais novo entre os 30 jogadores inscritos pelo treinador na competição. Além dele, Estêvão, de 16, que já estreou no profissional, é outro nome do Verdão no torneio.

O clube busca um feito inédito, que é o de conquistar o tricampeonato da Copinha. Em 2022, o Verdão conquistou esse título pela primeira vez, ao vencer o Santos, por 4 a 0, no Allianz Parque. No ano seguinte, bateu o América-MG por 2 a 1, na decisão que aconteceu no Canindé.