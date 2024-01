Palmeiras sonda situação do meia brasileiro Evander, do Portland Timbers, da MLS

Evander, de 25 anos, foi revelado no Vasco, clube onde permaneceu até 2018, antes de ser emprestado ao Midtjylland, da Dinamarca. Em 2023, o Portland Timbers contratou o meia em definitivo até 31 de dezembro de 2026. Pelo clube da MLS, o jogador soma 29 jogos, 11 gols e quatro assistências.

Para 2024, o Palmeiras contará com os reforços do volante Aníbal Moreno, ex-Racing, e do atacante Bruno Rodrigues, ex-Cruzeiro. Ambos foram anunciados no fim do ano passado. Os atletas se juntam ao clube no dia 8 de janeiro, quando tem a reapresentação na Academia de Futebol.