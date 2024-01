Palmeiras não tem intenção de negociar Flaco López, atacante especulado no River Plate

Ex-Lanús, Flaco López chegou ao Palmeiras em junho de 2022 e tem contrato com o Verdão até julho de 2027. Desde então, conquistou quatro tírulos: dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), um Campeonato Paulista (2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Na temporada passada, Flaco disputou 41 jogos e marcou oito gols. Ao todo, pela equipe de Abel Ferreira, o atacante soma 55 partidas e tem dez bolas na rede.

Assim, com Flaco López no elenco, o Palmeiras se apresenta na Academia de Futebol na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. A estreia do Verdão na temporada está marcada para o dia 21, contra o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.