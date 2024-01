Palmeiras faz último treino antes de estreia na Copinha e Kauan Santos prega "objetivo de conquistar o tri"

Se Kauan Santos foi um dos novatos nas primeiras edições em que participou, agora, em 2024, ele é uma referência para os atletas que disputam a Copinha pela primeira vez.

"Na minha primeira Copinha, fui um dos mais novos a participar. Tive a experiência de conviver com Fabinho, Garcia, Gabriel Silva... Essa experiência de acolhimento é importante, poder dar conselhos ao longo da competição. Já estive no lugar deles (novatos), e estão com uma cabeça muito boa para entrar em campo e provar para a torcida que merecem estar aqui", afirmou.

Na véspera da estreia do Verdão na Copinha, o atacante vê a equipe preparada para iniciar de forma positiva.

"Essa pressão é sempre positiva. Em todas as partidas, o Palmeiras atrai olhares para seus atletas e comissão. Estamos bem tranquilos para a estreia, treinamos muito bem nessas três semanas. O time está preparado e sabe o que fazer. A gente vai jogo a jogo, encarar toda partida como uma final e com o espírito de Palmeiras", comentou.

Kauan Santos fez sua estreia no profissional do Palmeiras no último ano, em jogo diante do RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, ele foi um dos destaques da equipe sub-20, tendo marcado 14 gols em 43 partidas. O atleta fez uma breve avaliação de seu ano.

"Acredito que foi uma das minhas melhores temporadas. Meu melhor ano foi 2021, no Sub-17, quando tive uma temporada excelente, desde o primeiro trimestre. Em 2023, oscilei um pouco no começo, mas consegui recuperar minha autoconfiança e futebol, me apresentando melhor para a torcida", finalizou.