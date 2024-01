Organizada do Santos emite carta à torcida e fará protesto em todos os jogos em 2024

A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, emitiu uma carta aberta ao torcedor alvinegro nesta quarta-feira. Insatisfeito com o momento do clube, o grupo informou que passará a estender a sua faixa de ponta-cabeça nas arquibancadas durante os jogos do Peixe.

O movimento será válido para todas categorias do clube e, portanto, começa já nesta quinta-feira, na estreia dos Meninos da Vila na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, contra o Remo-PA.

"Com o pior cenário da nossa história posto, a Torcida Jovem decidiu coletivamente, dentro de sua diretoria por, imediatamente e em todas as partidas, estender a nossa sagrada faixa, virada. Amanhã, e até o Santos voltar ao seu devido lugar, assim será", comunicou a TJ.