Opção para vaga de Beraldo, Ferraresi não completa um jogo pelo São Paulo há quase um ano

Desde então, Ferraresi perdeu muito espaço no São Paulo e teve poucas oportunidades com Dorival. Seu primeiro jogo após a grave lesão foi na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão, entre as finais da Copa do Brasil.

Dali em diante, o venezuelano foi para o banco de reservas em outros nove duelos que a equipe disputou. Contudo, o defensor ganhou minutos apenas uma vez: no empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do torneio. Ferraresi jogou nove minutos - entrou em campo aos 44 minutos do segundo tempo e permaneceu até os 53.

Vale lembrar que Ferraresi, inicialmente, estava emprestado ao São Paulo até o fim de 2023. No meio do ano, o time paulista chegou a um acordo com o Grupo City, detentor dos direitos econômicos do atleta, para comprá-lo em definitivo ao término do empréstimo. Assim, o zagueiro é do Tricolor até 2027.

Neste 2024, o São Paulo terá um calendário cheio. O clube disputará quatro competições: Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Dessa forma, pode ser que Ferraresi tenha mais espaço ao longo da temporada.