Novo reforço do Timão soma quase 500 duelos ganhos nas duas últimas edições do Brasileiro

Pelo Cuiabá, foi o segundo jogador do elenco mato-grossense com mais desarmes certos (55) e interceptações corretas (22) no Nacional. Além disso, foi o terceiro com mais rebatidas (158) e defesas (22).

Em relação às roubadas de bola, Raniele fica apenas duas atrás do líder Matheus Alexandre (57). Já nas interceptações, o lateral direito teve seis a mais que o novo reforço corintiano, com 28.

Apesar de ser volante, o atleta ainda acumulou três gols e uma assistência em 35 partidas disputadas pelo Dourado em 2023.

Raniele foi o primeiro reforço do Corinthians com selo de Augusto Melo, presidente do clube para o próximo triênio. O contrato do jogador com o Timão será válido por cinco anos.