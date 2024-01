Novo Conselho de Administração aprova manutenção de toda a diretoria do São Paulo

O São Paulo empossou os novos membros do Conselho de Administração em reunião realizada nesta quarta-feira. Nesta primeira reunião, a manutenção de todas as diretorias do clube foi aprovada, dando continuidade ao trabalho iniciado no primeiro triênio da gestão do presidente Julio Casares.

Leandro Alvarenga, José Alberto Rodrigues dos Santos e Vinícius de Medeiros foram empossados no Conselho de Administração como conselheiros eleitos.

Paulo Amaral, que presidiu o São Paulo entre 2000 e 2002, também foi empossado, indicado pelo Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes do clube e do Conselho Deliberativo.