No retorno de Vini Jr., Real Madrid bate o Mallorca em casa pelo Espanhol

Recuperado de uma lesão no bíceps femoral da coxa, Vini Jr. voltou a jogar após dois meses. Em seu retorno, o Real Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

Com 48 pontos, o Real está na ponta, com três de vantagem para o Girona, segundo colocado, que mais tarde enfrenta o Atlético de Madrid, em casa. Já os visitantes estão na 12ª colocação, com 19.

Em seu próximo compromisso, o Real Madrid encara o Arandina pela Copa da Espanha. A bola vai rolar nesse sábado, às 17h30 (de Brasília), no El Montecillo.