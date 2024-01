Nicolás Larcamón desembarca e fala da expectativa de assumir o Cruzeiro

O novo técnico do Cruzeiro já está em território mineiro. Na manhã desta quarta-feira, Nicolás Larcamón desembarcou o Aeroporto de Confins e relevou as suas intenções para o trabalho no futebol brasileiro na temporada 2024.

"Estou com muito entusiasmo para trabalhar, com expectativa de boa temporada pelo Cruzeiro", avisou.

Larcamón foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 20 de dezembro. O argentino, que teve o último trabalho no León, do México, assinou contrato até o fim da temporada 2025.