Negrucci exalta estreia do São Paulo na Copinha e cita companheiro de clube como inspiração

O São Paulo estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor goleou o Porto Vitória-ES por 5 a 1 e assumiu a liderança do Grupo 7. Um dos destaques da partida foi o volante Negrucci, que já teve oportunidades no profissional do clube com Dorival Júnior.

"Acho que o mais importante da minha atuação foi o time ter estrado bem, com a vitória. Graças a Deus, pude ser feliz e fazer uma bela partida", destacou o atleta de 19 anos ao SporTV.

Além disso, Negrucci comentou sobre inspirações que tem no futebol. Dentro do Brasil, o meia citou um companheiro de São Paulo, o jovem Pablo Maia, enquanto que, internacionalmente, o jogador se espelha no alemão Toni Kross, do Real Madrid.