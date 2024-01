Las Palmas x Barcelona: onde assistir e informações da partida pelo Espanhol

O Barcelona visita o Las Palmas nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília), no estádio Gran Canaria. ESPN e Star+ fazem a transmissão do confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os visitantes ocupam a quarta posição da competição com 38 pontos. Os comandados de Xavi buscam se aproximar dos líderes Real Madrid e Girona. A equipe vem de vitória na última rodada, contra o Almería, por 3 a 2.

O principal destaque do Barcelona na temporada é o atacante Robert Lewandowski. Com oito gols, o jogador lidera a artilharia da equipe na temporada.