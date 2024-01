Justiça da Suíça anula sentença de Cuca em caso de abuso sexual

Desta forma, o órgão determinou o pagamento de uma indenização ao comandante pelo tempo em que ficou preso (cerca de um mês) e por ele não ter tido direito a defesa no julgamento. Cuca ainda volta a ser "primário" para a Justiça.

Com a anulação, Cuca está aliviado e planeja voltar a trabalhar em breve. Ele está com 60 anos de idade e fora do futebol desde 26 de abril de 2023. Na ocasião, ele dirigiu o Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Remo, na Neo Química Arena, que culminou com o triunfo do Timão nos pênaltis, por 5 a 4, e garantiu o clube nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Aquele foi apenas o segundo jogo de Cuca à frente do Timão. Devido a forte pressão de jornalistas e parte da torcida, ele decidiu deixar o clube e o futebol para reabir o caso na Suíça.

Relembre o Caso Cuca

Cuca, na época jogador do Grêmio, foi detido ao lado de Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi, também atletas. Todos foram acusados de terem abusado sexualmente Sandra Pfäffli, que tinha apenas 13 anos, durante uma excursão do Tricolor Gaúcho na Europa.