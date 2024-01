Jornais franceses criticam PSG pela contratação de Moscardo, que passará por cirurgia

A ilustração tem a dupla esperando por Moscardo no aeroporto, com o Nasser erguendo uma placa com o nome do jogador.

Jornais francês satirizam PSG pela contratação de Moscardo, do Corinthians (Foto: Reprodução)

Apesar do problema clínico do atleta de 18 anos, a operação está fechada, como garantiu Augusto Melo na cerimônia de posse à presidência do Corinthians na última terça-feira, no Parque São Jorge.

O Paris Saint-Germain irá pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões) por 80% dos direitos econômicos do volante, além de 2 milhões de euros em bonificações por metas a serem atingidas. O Timão vai ficar com 92,5% desta quantia, mas só irá receber a primeira das três parcelas no meio desta temporada.

Já Moscardo ficará se recuperando no CT do Corinthians pelos próximos três meses, e depois viaja a Paris para fazer parte do elenco do PSG. Em 2023, ele realizou 25 jogos pela equipe, 21 como titular, com um gol e uma assistência. O jogador começou o ano no sub-20, mas foi promovido o time profissional por Vanderlei Luxemburgo.