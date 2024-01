Ituano anuncia início das atividades para a temporada 2024

Após a apresentação dos dois gestores, o gerente Cristian deu as boas-vindas aos novos preparadores físicos Márcio Henriques e Rafael Cavenaghi, este que retorna após um período trabalhando no futebol da Coreia do Sul. Além deles, chegaram também os fisioterapeutas Gustavo Nakaoka e Ricardo Sasaki, que trabalhou no São Paulo e Seleção Brasileira.

Por outro lado, os também fisioterapeutas Wellington, William e Gabriel seguem na equipe, assim como o preparador de goleiros Leandro, os médicos Flávio Santoro e Alexandre Santoro, e os roupeiros Tuca e Marquinhos.

Os atletas já foram a campo para iniciarem os primeiros exames físicos, clínicos e laboratoriais. Entre eles, os reforços Saulo, João Vialle, Vitão, Jean Pyerre, Pablo Diogo, Bruno Alves e Salatiel, além do meio-campista Miqueias, anunciado nesta quarta, que subiu nos últimos dois anos com Bahia e Criciúma à Série A do Brasileirão. Também já estão integrados os jovens Léo Duarte, Marcelo Mineiro e Matheus Maia.

O Ituano estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 21, diante do São Bernardo, fora de casa.