Ituano anuncia contratação de meio-campista com passagem pelas categorias de base do Palmeiras

Além dele, já foram anunciados também os zagueiros Vitão e João Vialle, o lateral-direito Léo Duarte, o experiente meio-campista Jean Pyerre e os atacantes Salatiel, Bruno Alves e Marcelo Mineiro.

O Ituano estreia na temporada no dia 21 de janeiro, diante do São Bernardo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 16:00 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.