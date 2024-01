Internacional faz seis no Santa Cruz-SE em estreia pela Copinha

Na próxima rodada, portanto, o Internacional encara o Velo Clube, às 21h45 (de Brasília) de sábado, novamente no Jauzão. Mais cedo, a partir das 19h30, o Santa Cruz-SE duela contra o XV de Jaú, no mesmo local.

Os gols do Internacional sobre o Santa Cruz-SE

O gol que abriu o placar do jogo saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. Após bola recuperada no campo ofensivo, Ricardo Mathias recebeu dentro da área, girou em cima da marcação e cavou o goleiro adversário.

Cinco minutos mais tarde, Gabriel Carvalho roubou a bola no ataque, invadiu a área sergipana e bateu, mas parou em defesa do arqueiro rival. No rebote, o próprio camisa 10 empurrou para o fundo das redes.

Na etapa complementar, logo aos três minutos, Valentin aproveitou cruzamento de Lucas e testou para ampliar a vantagem colorada. Aos sete, foi a vez de Enzo cruzar na área. Pedro cabeceou para o gol e transformou a vitória em goleada.

Aos 21, Vinicius Souza cobrou pênalti com categoria, deslocou o goleiro do Santa Cruz-SE e fez o 5 a 0. Por fim, aos 39, Enzo acertou uma bomba de fora da área e sacramentou o triunfo do Inter no primeiro compromisso da Copinha.