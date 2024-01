Internacional anuncia contratação de Robert Renan até o fim de 2024

Contudo, o acordo do Zenit com o Inter prevê que, caso outro time possua interesse em contratar Robert Renan definitivamente, o vínculo de empréstimo seria interrompido. Com isso, o jogador seria forçado a sair do time gaúcho imediatamente.

O zagueiro chega ao Internacional após fracasso na negociação com o Corinthians. O jogador já estava bem encaminhado com o clube paulista. Todavia, a possibilidade da venda do defensor para outro time durante o empréstimo desanimou a diretoria corintiana, que desejava contar com o atleta até o fim do contrato sem o risco de perdê-lo.

Robert foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Em 2022, subiu ao profissional do Timão, onde permaneceu por pouco tempo e possui apenas 13 jogos.