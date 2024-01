Grêmio faz 6 no Serra Branca-PB e estreia com goleada na Copinha

O Grêmio goleou o Serra Branca-PB por 6 a 0, nesta quarta-feira, em sua primeira partida na atual edição da Copinha. O Tricolor triunfou, no duelo realizado na cidade de Bebedouro, com gols de Jardiel (2x), Cheron, Fredy, Alysson e Bruno (contra).

Com a vitória, o Imortal está na liderança do Grupo 4, com três pontos. Na próxima rodada, os gaúchos encaram o Figueirense, nesse sábado, às 15h15 (de Brasília).

Por outro lado, o Serra Branca tenta a primeira vitória contra a Inter de Bebedouro. O embate acontece na mesma data, às 13h.