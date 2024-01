Goleiro Andrew deve pedir dispensa da disputa do Pré-Olímpico pelo Brasil

Na 14ª colocação do Português, a equipe está na briga pelo rebaixamento, com 15 pontos. Na atual temporada, o goleiro participou de 14 confrontos.

O Pré-Olímpico será disputado entre 11 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela, e concede duas vagas para as Olimpíadas. O técnico Ramon Menezes já teve que alterar a lista inicial, chamando Maurício, do Internacional, e Kaiki Bruno, do Cruzeiro, para os lugares de Danilo, do Nottingham Forest, e Luan Cândido, do RB Bragantino.