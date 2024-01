Fortaleza comunica saída do atacante Silvio Romero

O Fortaleza Esporte Clube é imensamente grato por toda a dedicação e profissionalismo de Silvio Romero, o atacante argentino que se tornou o estrangeiro que mais atuou com a camisa tricolor na história, com 99 jogos.

Além da grande marca, é o segundo estrangeiro que mais marcou... pic.twitter.com/WDoSxeFXvg

O argentino de 35 anos se tornou o estrangeiro com mais partidas disputadas pelo Leão do Pici, 99 no total. Além disso, ele também é o segundo estrangeiro que mais marcou gols pelo clube, 23.

Romero deixa o Fortaleza após se tornar o artilheiro do clube na história da Libertadores, conquistar duas edições do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022). O argentino também foi vice-campeão da Sul-Americana em 2023.