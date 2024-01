Fluminense bate o São Raimundo e estreia com vitória na Copinha

O Fluminense estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os tricolores venceram o São Raimundo-RR por 3 a 0, nesta quarta-feira, em São Carlos. Agner (2x) e João Lourenço anotaram os gols da partida.

O resultado colocou os cariocas na liderança do Grupo 13 da Copinha com três pontos. Já a equipe de Roraima ocupa a lanterna sem pontos. Na abertura da rodada, São Carlos-SP e Lagarto-SE ficaram no empate sem gols.