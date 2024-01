Flamengo tem interesse na contratação de Evander, ex-Vasco

O Flamengo segue em busca de reforços para a temporada e, uma das prioridades, é a chegada de mais um meia de criação. Com isso, o nome que apareceu no Ninho do Urubu foi o de Evander. Cria das categorias de base do Vasco, o jogador está atualmente no futebol dos Estados Unidos, no Portland Timbers.

Os rubro-negros trouxeram o uruguaio De la Cruz. No entanto, o Flamengo não chegou a um acordo para a renovação de contrato de Everton Ribeiro.

A diretoria rubro-negra já confirmou o interesse em Evander e negocia a contratação do atleta. O jogador viria para disputar posição com De la Cruz e Arrascaeta.