Coritiba antecipa término do vínculo contratual do atacante Rodrigo Pinho

Por meio das redes sociais, o Coritiba informou que antecipou o término do vínculo contratual do atacante Rodrigo Pinho. A decisão, comunicada nesta quarta-feira, foi em comum acordo.

Contratado em 2023, o centroavante perdeu espaço no decorrer da temporada. Ao todo, foram 26 partidas, com cinco gols e uma assistência.

Rodrigo Pinho, aos 32 anos, tem passagens no futebol português, em clubes como Benfica, Marítimo, Braga e Nacional. No Brasil, ele também defendeu as cores do Bangu e da Cabofriense.