Corinthians promete quitar pendências com Matías Rojas e vê situação "sob controle"

Os salários de Rojas estão em dia, mas a falta de pagamento dos direitos de imagem por mais de dois meses permite que o jogador vá à Fifa para pedir a rescisão contratual. Se isso acontecer e ele vencer na Justiça, o Corinthians teria que pagar o valor integral do contrato (a soma dos salários, direitos de imagem e outros encargos).

O Timão, por sua vez, conta com o recebimento de parte do valor da venda do zagueiro Murillo para quitar todas as pendências do elenco, que não se resumem só a Rojas. Os débitos, inclusive, envolvem atletas que até já deixaram o clube, como Renato Augusto, Gil e Giuliano.

A diretoria espera receber R$ 30 milhões do Nottingham Forest logo no início deste mês. Já a quantia referente à ida de Moscardo para o Paris Saint-Germain será paga em três parcelas, e a primeira delas só chegará na metade do ano.

Contratado na metade desta temporada, com status de titular, Rojas ainda não vingou com a camisa do Corinthians. Ele chegou a receber a camisa 10, mas só realizou 20 partidas, com duas assistências e nenhum gol.