Corinthians espera ter Neo Química Arena com 54 mil lugares disponíveis para estreia do Paulista; veja detalhes

"Com essa ideia, o Corinthians já abre o Paulista com a Arena com 54 mil lugares, seis mil a mais, com ingressos populares. Isso já é um ato nosso de ampliação", complementou o presidente.

Para colocar em prática a ideia de Augusto, a diretoria do Corinthians pretende retirar as cadeiras do setor Sul e disponibilizar mais lugares em setores que ligam às partes Leste e Oeste.

A maior ampliação do estádio, que envolveria construção de novas arquibancadas, é trabalhada a longo prazo. Para tirá-la do papel, o clube vai precisar de um investidor para custear as obras. Com as duas ampliações, a diretoria trabalha com uma capacidade de cerca de 70 mil lugares na Arena.

O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no dia 21 (domingo), contra o Guarani. O jogo, que será disputado em Itaquera, terá início às 18 horas (de Brasília).