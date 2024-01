Corinthians define nova regra e faz jogo duro para emprestar jogadores; confira

O caso mais recente é o do volante Roni. O jovem, que não deve ter espaço na equipe paulista em 2024, chamou atenção do Atlético-GO e mostrou desejo em defender o clube goiano por empréstimo. Mas novamente o Timão bateu o pé: só libera com compensação financeira.

" O Atlético-GO pediu o Roni emprestado, ele me ligou, disse que tem vontade de ir, mas cai naquele problema que estamos dizendo. Se não pagar o empréstimo, não será emprestado, até porque estava nos nossos planos utilizar o jogador. Ele pedir para sair, ir para o Atlético, tudo bem, desde que eles paguem pelo jogador. Se pagar, não tem problema nenhum. Mas de graça não vai mais", acrescentou Rubão, como é conhecido.

Além de quantia em dinheiro, o Corinthians topa negociar jogadores tendo transferência de direitos econômicos como compensação. Foi o que aconteceu na venda em definitivo do goleiro Ivan para o Internacional: o time gaúcho ofereceu um valor ao Timão e ainda cedeu 20% dos direitos de Carlos Miguel, que defendeu o Colorado até 2019.

É assim, com essa nova filosofia, que o Corinthians age no mercado da bola. Outros atletas do Timão podem ser emprestados nessa janela de transferências, como Rafael Ramos, Léo Mana e Luis Mandaca.

Atualmente, o goleiro Igor Ratier (Coimbra), o ponta Léo Natel (Melbourne City) e o atacante Rodrigo Varanda (América-MG) são os jogadores que pertencem ao Corinthians, mas estão emprestados para outras equipes.