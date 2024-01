Corinthians contrata ex-técnico do Coritiba para ser auxiliar de Mano Menezes

Thiago Kosloski dirigiu o Coritiba em 23 jogos no último Campeonato Brasileiro, com oito vitórias, 14 derrotas e um empate. Ele abriu mão do ciclo olímpico com Ramon Menezes na Seleção sub-20, mas não conseguiu evitar a queda à Série B.

Bacharel em Educação Física e com a Licença Pro da CBF, ele trabalhou no Vasco, CRB, Vitória e Chapecoense antes de chegar ao Coritiba.