Contagem regressiva: Palmeiras tem sete jogadores com contrato válido até o fim de 2024

Enquanto isso, Mayke é um dos titulares do time de Abel Ferreira. Em 2023, o camisa 12 ganhou oportunidades na lateral e também precisou jogar improvisado como ponta. Depois da mudança do esquema tático com três zagueiros, passou atuar como ala.

Outro jogador com vínculo próximo do fim é o atacante Breno Lopes. O camisa 19 do Verdão terminou o ano como titular do Palmeiras, formando a dupla de ataque ao lado de Endrick.

Por fim, os outros três, nenhum deles se firmou no clube e estiveram emprestados e retornaram ao Palmeiras ao fim de 2023. O lateral esquerdo Lucas Esteves estava no Atlético-GO, que subiu à Série A, enquanto Vitinho jogou pelo Valerenga, da Noruega. Ivan Angulo segue emprestado ao Orlando City (EUA).