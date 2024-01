Com reforços integrados, Palmeiras terá 13 dias de preparação para estreia no Paulista

Em 2023, o clube se despediu do volante Jailson após duas temporada. Depois de deixar o Verdão, o atleta foi contratado pelo Celta de Vigo, que disputa a La Liga, na Espanha. Por outro lado, renovou os vínculos do goleiro Marcelo Lomba e do lateral direito Marcos Rocha.

Neste início de ano, o Palmeiras terá as baixas do meio-campista Gabriel Menino e do atacante Dudu, que se recuperam de cirurgias no tornozelo e joelho direito, respectivamente. Rony foi outro que passou por intervenção cirúrgica no antebraço em dezembro e pode ser poupado, inicialmente.

A estreia do Palmeiras em 2024 está marcada para o dia 21 de janeiro. Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o Verdão entrenta o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16 horas (de Brasília).