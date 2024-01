Com presença de Augusto Melo, Corinthians goleia Ji-Paraná-RO na estreia da Copinha

Com a presença do presidente Augusto Melo, o Corinthians foi a campo, na noite desta quarta-feira, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Ji-Paraná-RO, no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), e goleou por 6 a 0. Léo Mana (duas vezes), Pedrinho (duas vezes), Higor e Kayke marcaram os gols do jogo.

Assim, o Timão assume a liderança do Grupo 10, com três pontos ? a mesma pontuação do Bangu, que bateu o anfitrião Marília nesta tarde, mas à frente pelo saldo de gols. Por sua vez, o clube de Rondônia amarga a lanterna da chave.

Maior campeão do principal torneio de base do país, com dez títulos, o Alvinegro busca em 2024 encerrar jejum de cinco anos. O time do Parque São Jorge levantou a taça da competição em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.