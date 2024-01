Com entradas e saídas, arbitragem brasileira no quadro da Fifa tem sete mudanças; confira

A arbitragem brasileira sofreu sete mudanças no quadro da Fifa nesta quarta-feira (3). Ao todo, foram cinco entradas e duas saídas de árbitros de campo, assistentes e de vídeo. A insígnia da Fifa possibilita que os profissionais trabalhem em jogos internacionais.

De acordo com o site da entidade, o pernambucano Rodrigo Pereira, de 36 anos, e o gaúcho Rafael Klein, de 33, receberam o 'escudo' Fifa como árbitros de campo nos lugares do carioca Wagner do Nascimento Magalhães, 44, e de Sávio Pereira Sampaio, 38, do Distrito Federal.

As demais integrações ficaram por conta da mato-grossense Fernanda Kruger, de 32 anos, e da gaúcha Maíra Mastella Moreira, de 31, como árbitras assistentes, além do baiano Diego Pombo Lopez, 35, como árbitro de vídeo.