Com dois de Ryan Francisco, São Paulo estreia na Copinha com goleada sobre o Porto Vitória-ES

O clube do Morumbi, tetracampeão do principal torneio de base do país, busca em 2024 voltar a conquistar a Copinha após três anos. O último título foi em 2019, além de 1993, 2000 e 2010.

Na próxima rodada, o São Paulo encara o Carajás-PA, às 19h30 (de Brasília) de sábado (6), na Arena Fonte Luminosa. Mais cedo, a partir das 17h15, o Porto Vitória-ES duela contra a Ferroviária, no mesmo local.

Os gols do São Paulo sobre o Porto Vitória-ES

O São Paulo abriu o placar no confronto logo aos três minutos do primeiro tempo. Após roubada de bola no campo de ataque, Luiz Felipe arriscou de fora da área e marcou.

Aos 15, o lateral esquerdo Guilherme Reis pressionou a saída de bola do Porto Vitória-ES e forçou erro da defesa capixaba. Atento no lance, Ryan Francisco ganhou da marcação e bateu rasteiro para ampliar a vantagem do Tricolor.

Ainda na etapa inicial, o time paulista fez o terceiro. Aos 25, Ryan Francisco recebeu passe de Luiz Felipe dentro da área após boa troca de passes e bateu com categoria para balançar a rede. Oito minutos depois, o São Paulo chegou a marcar o quarto, com o Luiz Felipe, mas o tento foi anulado por um toque da bola no braço do camisa 10.