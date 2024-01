Brusque anuncia contratação de jogador que marcou gol contra o Palmeiras no Allianz Parque

Além dele, o Brusque já anunciou também outros reforços, como os goleiros Georgemy e Matheus Silva, o zagueiro Matheus Salustiano, os laterais Ronei, Cristovam, Luiz Henrique, o meio-campista Marcos Serrato e o experiente Paulinho Mocelin.

A equipe estreia na temporada no dia 21 de janeiro, diante do Barra, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz.