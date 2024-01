Beraldo fala sobre importância de Miranda em sua carreira: "Sou muito grato a ele"

Lucas Beraldo é o novo jogador do Paris Saint-Germain. O zagueiro de 20 anos chega ao clube francês com grandes expectativas após se destacar com a camisa do São Paulo, faturando o título inédito da Copa do Brasil. Formado em Cotia, ele teve pouco tempo para mostrar seu futebol no profissional, mas rapidamente se consolidou entre os titulares, muito graças a um outro defensor: Miranda.

Atualmente aposentado, Miranda foi companheiro de Beraldo em 2022, quando o jovem ainda não recebia muitas oportunidades do técnico Rogério Ceni, mas já treinava com o elenco profissional e pôde aprender muita coisa com o experiente zagueiro.

"Foi muito importante o Miranda na minha carreira, e ele sabe disso, sou muito grato a ele. Quando você não joga, você fica um pouco estressado. Ele fala 'Calma, menino, sua hora vai chegar'. Sempre dando confiança, conselhos", disse Beraldo.