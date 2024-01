Beraldo estreia, PSG vence o Toulouse e conquista a Supercopa da França

Na estreia de Beraldo, o Paris Saint-Germain bateu o Toulouse por 2 a 0, no Parque dos Príncipes, e conquistou a Supercopa da França. Mbappé e Lee Kang-In marcaram os tentos do time de Luis Henrique.

Durante os primeiros minutos com a camisa do novo clube, o zagueiro ex-São Paulo ganhou o reconhecimento da torcida, que gritou "olé" a cada toque dele na bola. Agora, as equipes voltam a focar na disputa da Copa da França.

O PSG terá pela frente o Revel, nesse domingo, às 16h45 (de Brasília), fora de casa. Por outro lado, o Toulouse encara o Chambéry, às 13h30, na mesma data, no Municipal Stadium Chambéry.