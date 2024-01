Beraldo é relacionado para o grupo do PSG em decisão da Supercopa da França

Boninho terceiriza escolha do elenco do BBB 24

Beraldo iniciou os treinos nesta semana no PSG, mas já recebeu elogios do técnico Luis Enrique. Como vinha em período de férias, a tendência é que o defensor fique no banco de reservas em um período de adaptação. Ainda assim, o comandante do time francês já o definiu como um atleta "inteligente".

"O Beraldo cumpre todos os requisitos que analisamos. É um zagueiro/lateral canhoto, que faz um trabalho ofensivo e defensivo muito bom. Sabe o que fazer com a bola, sabe como defender, é jovem e tem muito futuro", comentou Luis Enrique.

Aos 20 anos, Beraldo brilhou na temporada 2023 pelo São Paulo e assinou contrato com o PSG até 2028.