Augusto Melo planeja patrocínio máster histórico no Corinthians: "Um dos maiores já vistos no futebol"

"Se eu recusei uma coisa dessa (acordo com Pixbet), é porque tem outra (empresa) muito melhor. Assim como recusei outras e fizeram, porque nós temos patrocinadores muito maiores, no sentido financeiro. Isso que deveria ser feito, para você ver o tamanho da credibilidade que estamos passando no mercado. Como falei em entrevista e falaram que é 'conversinha', vamos provar para vocês. Isso está sendo analisado pelo jurídico e quando derem o 'ok', vamos assinar. Está tudo pronto e vocês vão ter uma surpresa em breve. Você pode ter certeza que vai ser um dos maiores patrocínios já vistos no futebol, ou nunca teve. Um dos maiores da América Latina. Recusei por ser muito maior", comentou Augusto Melo em entrevista coletiva na última terça-feira (2), no Parque São Jorge.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a empresa que negocia com o Corinthians é a Aposta Ganha, casa de apostas esportivas online. O valor do novo acordo deve passar da casa dos R$ 80 milhões anuais.

O maior acordo por espaço máster no Brasil é o do Flamengo, que fechou recentemente com a Pixbet e vai receber R$ 85 milhões por ano até final de 2026.

Augusto aproveitou para reforçar sua insatisfação com a gestão anterior, que fechou o patrocínio da EZZE Seguros para a costa superior da equipe profissional sem consultá-lo.

"Nós tínhamos valores maiores, como temos do máster. No máster fomos atendidos. Nas costas, foi feito. Fizeram dois acordos que não eram para fazer, e fizeram. Mas é uma grande empresa e estamos felizes com eles. Agora vamos conversar para ver como vamos administrar isso da melhor forma possível", complementou Augusto.