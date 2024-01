Augusto Melo mira executivo de futebol "atualizado" e "que garimpe o mercado" no Corinthians

Na última terça-feira, ao tomar posse da presidência do Corinthians, Augusto Melo atualizou a busca por um diretor de futebol no clube. O dirigente negou que tenha formalizado propostas a profissionais no mercado e admitiu apenas uma conversa "informal" com Rodrigo Caetano, que permaneceu no Atlético-MG.

Sem citar nomes, Augusto explicou o que espera de um futuro profissional para o cargo. A procura por um executivo continua, mas está em segundo plano. A prioridade da diretoria é reformular o elenco comandado pelo técnico Mano Menezes.

"Nunca procuramos ninguém, nunca fizemos proposta por ninguém. Sempre deixei bem claro que no início tivemos uma conversa com Rodrigo Caetano, amistosa, simplesmente de intenção, nada concreto. Até porque ele ainda tinha contrato com o Atlético-MG. Conversamos, foi algo informal", disse o novo presidente.